Россия стала новым домом: что заставило Таисию Повалий срочно покинуть Украину

Известная украинская певица Таисия Повалий теперь живёт в России. Этот переезд стал кульминацией череды трагических событий в её жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Таисия Повалий

В программе "Судьба человека" артистка поделилась, что на родине она потеряла всё после того, как открыто выразила свою гражданскую позицию. Ситуация настолько обострилась, что её собственный сын перестал с ней общаться. К тому же на певицу начали сыпаться угрозы от неизвестных людей, которые обещали расправиться с ней и её близкими.

"Мне даже угрожали. Угрожали прийти домой и убить всех. Это было страшно. Убивали людей, моих друзей", — заявила Повалий.

После переезда в Россию Таисия Повалий столкнулась с дальнейшими последствиями. На Украине её лишили всех государственных наград. Более того, правоохранительные органы провели обыски в её доме и наложили арест на всю её недвижимость.

Уточнения

Таи́сия Никола́евна Повали́й (укр. Таїсія Миколаївна Повалій, девичья фамилия — Гирявец; род. 10 декабря 1964, Шамраевка, Киевская область) — украинская и российская певица.

