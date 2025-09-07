Тайная битва Панкратова-Чёрного: актёр столкнулся с серьёзными последствиями курения

Известный российский актёр Александр Панкратов-Чёрный столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Врачи диагностировали у него тяжёлые заболевания лёгких, вызванные хроническим бронхитом. Несмотря на строгий запрет на курение, актёр пока не может полностью отказаться от этой привычки.
Супруга Александра поделилась с Telegram-каналом Mash, что он начал курить в юном возрасте и, хотя ему удалось сократить количество выкуриваемых сигарет вдвое после предупреждений врачей, полностью избавиться от этой зависимости он не в силах.
В прошлом году актёр уже испытывал трудности со здоровьем: у него были выявлены проблемы с мелкими сосудами, а также скопление жидкости и признаки атрофии. Эти недуги негативно сказались на его слухе, и теперь ему приходится использовать слуховые аппараты.
Уточнения
Алекса́ндр Васи́льевич Панкра́тов-Чёрный (урожд. — Гу́зев; род. 28 июня 1949, Конёво) — советский и российский актёр, кинорежиссёр; народный артист Российской Федерации (2009).
