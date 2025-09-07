Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом

Недавно состоялась свадьба Ариадны Волочковой и её избранника Никиты Григоряна. Ранее они уже обвенчались, а теперь настало время официальной росписи. Церемония бракосочетания прошла в одном из московских загсов, а затем молодожёны устроили торжество в загородном клубе. Как рассказала жена отца Ариадны Елена Николаева, на празднике не присутствовала Анастасия Волочкова.

Несмотря на отсутствие звёздной мамы, свадьба получилась красивой, трогательной и наполненной символичными моментами. Елена Николаева поделилась подробностями торжества в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. По её словам, праздник прошёл без некоторых традиционных обрядов, таких как выпуск голубей или осыпание рисом. Вместо этого отец Ариадны Игорь Вдовин, который взял на себя все финансовые расходы по организации свадьбы, провёл дочь к алтарю.

Особым моментом стало появление Ариадны верхом на её любимом белом коне. Этот символ имеет особое значение для девушки, так как именно с этим конём она начинала заниматься конным спортом. Этот момент вызвал слёзы у многих гостей.

Сама Ариадна также подготовила сюрприз для своего мужа. Она исполнила романтическую песню, посвящённую Никите. Николаева отметила, что Ариадна выглядела очень красиво в своём атласном платье в пол, сшитом на заказ.

