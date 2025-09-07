15 001 роза для Авроры: Лепс удивил публику щедрым подарком возлюбленной

Григорий Лепс преподнёс своей невесте Авроре Кибе роскошный подарок. Девушка опубликовала в Instagram* фото и видео с 15 001 розой от возлюбленного.
На кадрах 19-летняя Аврора запечатлена в окружении многочисленных букетов. Девушка позировала в облегающем топе и брюках, с собранными волосами и без макияжа.
"Григорий Лепс любит свою будущую жену больше всех на свете", — подписала публикацию Киба.
Григорий Лепс впервые публично появился со своей спутницей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. Вскоре после этого Аврора Киба продемонстрировала в своём блоге драгоценный подарок от народного артиста — роскошное кольцо с бриллиантом.
Фотографию украсила лаконичная подпись: "Коротко, но ясно". В сентябре 2024 года Лепс официально объявил о своём намерении вступить в брак с Кибой.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Уточнения
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе ; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
