15 001 роза для Авроры: Лепс удивил публику щедрым подарком возлюбленной

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Григорий Лепс преподнёс своей невесте Авроре Кибе роскошный подарок. Девушка опубликовала в Instagram* фото и видео с 15 001 розой от возлюбленного.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

На кадрах 19-летняя Аврора запечатлена в окружении многочисленных букетов. Девушка позировала в облегающем топе и брюках, с собранными волосами и без макияжа.

"Григорий Лепс любит свою будущую жену больше всех на свете", — подписала публикацию Киба.

Григорий Лепс впервые публично появился со своей спутницей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. Вскоре после этого Аврора Киба продемонстрировала в своём блоге драгоценный подарок от народного артиста — роскошное кольцо с бриллиантом.

Фотографию украсила лаконичная подпись: "Коротко, но ясно". В сентябре 2024 года Лепс официально объявил о своём намерении вступить в брак с Кибой.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе ; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

