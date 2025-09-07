15 001 роза для Авроры: Лепс удивил публику щедрым подарком возлюбленной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:10
Шоу-бизнес

Григорий Лепс преподнёс своей невесте Авроре Кибе роскошный подарок. Девушка опубликовала в Instagram* фото и видео с 15 001 розой от возлюбленного.

григорий лепс
Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
григорий лепс

На кадрах 19-летняя Аврора запечатлена в окружении многочисленных букетов. Девушка позировала в облегающем топе и брюках, с собранными волосами и без макияжа.

"Григорий Лепс любит свою будущую жену больше всех на свете", — подписала публикацию Киба.

Григорий Лепс впервые публично появился со своей спутницей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. Вскоре после этого Аврора Киба продемонстрировала в своём блоге драгоценный подарок от народного артиста — роскошное кольцо с бриллиантом.

Фотографию украсила лаконичная подпись: "Коротко, но ясно". В сентябре 2024 года Лепс официально объявил о своём намерении вступить в брак с Кибой.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе ; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
