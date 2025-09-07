Отношения подтверждены: Акиньшина и Козловский опубликовали совместное фото с отдыха

Оксана Акиньшина опубликовала первое совместное фото с Данилой Козловским. Актёры находятся на отдыхе на горном курорте. В кадре Козловский обнимает Акиньшину на фоне живописного пейзажа.
Оба артиста улыбаются в камеру. Козловский одет в белую льняную рубашку, Акиньшина — в голубую футболку. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков и коллег.
В комментариях появились сообщения от Светланы Ивановой и Павла Деревянко. Пользователи отмечают, что долгое время ждали публичного подтверждения отношений.
Акиньшина и Козловский знакомы пять лет после совместных съёмок в фильме "Чернобыль".
Ради этих отношений Козловский расстался с Ольгой Зуевой, матерью его дочери. У Акиньшиной трое детей от предыдущих браков. Ранее пара избегала публичных упоминаний о своих отношениях.
Уточнения
Окса́на Серге́евна Аки́ньшина (род. 19 апреля 1987, Ленинград, СССР) — российская киноактриса.
Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
