Загадка бороды: Юрий Лоза показал, каким он был импозантным мужчиной с растительностью на лице

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отметил Всемирный день бороды, вспомнив, что и он когда-то носил бороду.

Фото: Телеграм-канал Юрия Лозы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза опубликовал в социальных сетях раритетное фото, на котором он предстал ещё совсем молодым мужчиной с густой бородой.

"Я периодически позволял себе растительность на лице, мало того, иногда мне казалось, что так я выгляжу более импозантным", — написал под снимком певец.

Автор и исполнитель хита плот признался, что борода ему быстро надоедала, поэтому он её сбривал без сожаления.

Поклонники артиста комментировали непривычный образ кумира.

"Дядя Юра, тебе очень идет борода!": "Красавец мужчина! И правда, с бородой круче вид!"; "Я обожаю бороду у мужчин. Борода идёт почти всем, если она ухожена", — писали интернет-пользователи под постом артиста.

Ранее Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство плоской Земли.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

