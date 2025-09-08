Загадка бороды: Юрий Лоза показал, каким он был импозантным мужчиной с растительностью на лице

Певец Юрий Лоза отметил Всемирный день бороды, вспомнив, что и он когда-то носил бороду.
Юрий Лоза опубликовал в социальных сетях раритетное фото, на котором он предстал ещё совсем молодым мужчиной с густой бородой.
"Я периодически позволял себе растительность на лице, мало того, иногда мне казалось, что так я выгляжу более импозантным", — написал под снимком певец.
Автор и исполнитель хита плот признался, что борода ему быстро надоедала, поэтому он её сбривал без сожаления.
Поклонники артиста комментировали непривычный образ кумира.
"Дядя Юра, тебе очень идет борода!":
"Красавец мужчина! И правда, с бородой круче вид!";
"Я обожаю бороду у мужчин. Борода идёт почти всем, если она ухожена", — писали интернет-пользователи под постом артиста.
Уточнения
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
