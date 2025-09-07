Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке

Народный артист России Олег Газманов получил травму после выступления на Камчатке. Инцидент произошёл во время проведения местной ярмарки "Елизовская осень", где певец дал концерт.

По информации Telegram-канала Amur Mash, артист ушиб палец после завершения выступления. Газманов самостоятельно обратился в медицинское учреждение для проведения обследования. В больнице ему сделали рентгенографию повреждённого пальца.

Результаты обследования показали отсутствие серьёзных повреждений. Медики диагностировали лёгкую травму, не требующую сложного лечения.

Певец позировал для совместного фото с персоналом медучреждения после оказания помощи. На опубликованных кадрах Газманов предстал в свитере горчичного цвета и зелёных брюках.

Артист не стал отменять дальнейшие выступления и продолжает рабочий график в обычном режиме.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

