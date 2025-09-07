Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
Акулы-призраки вооружают лоб зубами: жуткие приспособления перевернут представления о морских монстрах
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали

Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке

0:59
Шоу-бизнес

Народный артист России Олег Газманов получил травму после выступления на Камчатке. Инцидент произошёл во время проведения местной ярмарки "Елизовская осень", где певец дал концерт.

Олег Газманов
Фото: kuda-kazan.ru by Олег Газманов
Олег Газманов

По информации Telegram-канала Amur Mash, артист ушиб палец после завершения выступления. Газманов самостоятельно обратился в медицинское учреждение для проведения обследования. В больнице ему сделали рентгенографию повреждённого пальца.

Результаты обследования показали отсутствие серьёзных повреждений. Медики диагностировали лёгкую травму, не требующую сложного лечения.

Певец позировал для совместного фото с персоналом медучреждения после оказания помощи. На опубликованных кадрах Газманов предстал в свитере горчичного цвета и зелёных брюках.

Артист не стал отменять дальнейшие выступления и продолжает рабочий график в обычном режиме.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг
Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке
Один механизм работает тише, другой — служит дольше: какой привод ГРМ надёжнее и безопаснее
Секретный приём для объёма волос: нужно всего лишь поменять направление
Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор
Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.