Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна инъекция против месяца страданий: почему вакцинация — не выбор, а необходимость
Возраст имеет значение: Минтранс объявляет войну старым кораблям
Установил левые лампы — и сразу попал на штраф: водителям рассказали, как восстановить яркость фар без штрафов и проблем
Тайный враг блеска: 3 фактора, которые убивают молодость волос
Ошибка с кондиционером для белья превращает полотенце в бесполезную тряпку
Кошка выбрала ковер вместо лотка: что скрывается за её упрямством
Лук сгниёт прямо под носом: пять причин, из-за которых урожай исчезает за ночь
Маслята в уксусе: секрет зимней закуски, которую прячут до Нового года
Вампиры не ошибались: молодая кровь влияет на регенерацию клеток

Лариса Долина публично раскритиковала уехавших звёзд: они совершили ошибку

0:50
Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина назвала ошибочным решение коллег, покинувших Россию. Заявление она сделала в новом выпуске шоу "Секрет на миллион" на НТВ, отвечая на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Лариса Долина

Долина подчеркнула, что сама никогда не рассматривала возможность эмиграции. Своё решение остаться в стране она приняла ещё в подростковом возрасте.

"Даже когда мои родители пытались уговорить меня уехать в Соединённые Штаты, я была категорически против", — пояснила артистка.

69-летняя певица напомнила, что тогда ей было 14-15 лет. С тех пор её позиция относительно жизни за границей не изменилась. Долина уверена, что выбор уехавших знаменитостей противоречит интересам их родины.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Загадка Мэрилин Монро: раскрываем её реальный размер одежды и сравниваем с современностью
Самые высокие статуи планеты: красота, тайны и легенды, скрытые в их облике
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Поза неподвижности сжигает стресс быстрее бега по лестнице
Люк Бессон в восторге от русских актёров: вот что заставило его изменить мнение о Голливуде
Купил новый аккумулятор — а он сел быстрее, чем я на диван: водителям объяснили, почему новые АКБ часто выходят из строя раньше времени
Дибров и развод без драмы: как адвокат спас телеведущего от скандала
Хотели согреть — задушили: почему виноград гибнет под тёплым укрытием
Любовь на кончике носа: почему питомец страдает от ваших поцелуев не меньше, чем вы
Оранжевое золото на вашей кухне: что умеет облепиховое масло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.