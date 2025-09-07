Лариса Долина публично раскритиковала уехавших звёзд: они совершили ошибку

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина назвала ошибочным решение коллег, покинувших Россию. Заявление она сделала в новом выпуске шоу "Секрет на миллион" на НТВ, отвечая на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лариса Долина

Долина подчеркнула, что сама никогда не рассматривала возможность эмиграции. Своё решение остаться в стране она приняла ещё в подростковом возрасте.

"Даже когда мои родители пытались уговорить меня уехать в Соединённые Штаты, я была категорически против", — пояснила артистка.

69-летняя певица напомнила, что тогда ей было 14-15 лет. С тех пор её позиция относительно жизни за границей не изменилась. Долина уверена, что выбор уехавших знаменитостей противоречит интересам их родины.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

