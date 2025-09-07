Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дибров и развод без драмы: как адвокат спас телеведущего от скандала

Шоу-бизнес

Развод Дмитрия Диброва с супругой Полиной завершился без публичного противостояния. Адвокат Александр Добровинский назвал процесс идеальным с юридической точки зрения.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Стороны заранее урегулировали все спорные вопросы. При этом Добровинский убедил телеведущего избегать публичных объяснений.

"Я сказал Диме: мы над схваткой, мы благородные люди", — отметил адвокат в подкасте "Слово".

По его словам, причиной такого подхода стали трое общих детей и множество счастливых лет брака.

Телеведущий принял позицию юриста и отказался от публичных дискуссий. Добровинский подчеркнул, что высшее достижение адвоката — избежать судебных разбирательств.

"Мы смогли договориться, это большой успех", — заявил он.

Официальное расторжение брака запланировано на конец сентября. Процесс будет технической формальностью, поскольку все имущественные и детские вопросы уже урегулированы. 

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
