Прощай, лысина: Сергей Романович сделал операцию по пересадке волос

Актёр Сергей Романович решился избавиться от лысины и прибег к трансплантации волос.
Сергей Романович опубликовал в социальных сетях фото, на котором он показал промежуточный результат по пересадке волос.
Артисту, страдающему облысением, перенесли здоровые волосяные фолликулы из донорской области на голову.
"Конец эпохи. Прощай, дорогой Аанг", — написал актёр под снимком.
Это не первый опыт Романовича по пересадке волос. В 2018 году актёр перенёс сложную 12-часовую операцию по пересадке бороды. Он некоторое время носил густую бороду, однако потом избавился от неё.
В недавней ролике Романович жаловался на то, что его на пробах в неком фильме обошёл Иван Янковский. Это очень расстроило Сергея.
Романович известен публике по таким сериалам, как "Ольга", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Метод".
Уточнения
Пересадка волос или Трансплантация волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом.
