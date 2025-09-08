Прощай, лысина: Сергей Романович сделал операцию по пересадке волос

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Романович решился избавиться от лысины и прибег к трансплантации волос.

Фото: Инстаграм Сергея Романович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Сергей Романович

Сергей Романович опубликовал в социальных сетях фото, на котором он показал промежуточный результат по пересадке волос.

Артисту, страдающему облысением, перенесли здоровые волосяные фолликулы из донорской области на голову.

"Конец эпохи. Прощай, дорогой Аанг", — написал актёр под снимком.

Это не первый опыт Романовича по пересадке волос. В 2018 году актёр перенёс сложную 12-часовую операцию по пересадке бороды. Он некоторое время носил густую бороду, однако потом избавился от неё.

В недавней ролике Романович жаловался на то, что его на пробах в неком фильме обошёл Иван Янковский. Это очень расстроило Сергея.

Романович известен публике по таким сериалам, как "Ольга", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Метод".

Ранее Ксения Бородина призналась, что после пересадки волос Николай Сердюков столкнулся с побочным эффектом.

Уточнения

Пересадка волос или Трансплантация волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом.

