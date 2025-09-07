Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная опасность для жизни: неизвестный вирус обнаружен на космической станции
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком
Тайна, покрытая мраком: как страшное решение отца сломало жизнь сестре президента Кеннеди
Осенний вестерн в городе: как казаки захватывают улицы

Долги ЖКХ Витаса: приставы прекратили дело – певца не могут найти, средств нет

0:56
Шоу-бизнес

Судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исполнительного производства.

Витас
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Витас

Артист не погасил своевременно задолженность по ЖКХ и начисленным пеням. Общая сумма долга составила почти 52 тысячи рублей. Для принудительного взыскания было открыто исполнительное производство.

Ведомство прекратило производство по делу. В материалах указано, что установить местонахождение Витаса не представилось возможным. Также приставы не смогли обнаружить его имущество или получить информацию о денежных средствах.

Ранее певец уже привлекался к ответственности за неуплату коммунальных услуг. Нынешнее решение означает временное приостановление взыскания до появления новой информации о месте пребывания должника.

Уточнения

Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море
Наука и техника
Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком
Тайна, покрытая мраком: как страшное решение отца сломало жизнь сестре президента Кеннеди
Осенний вестерн в городе: как казаки захватывают улицы
Долги ЖКХ Витаса: приставы прекратили дело – певца не могут найти, средств нет
Пять способов довести двигатель до смерти: главные ошибки в эксплуатации, которые приводят к поломке двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.