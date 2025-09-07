Долги ЖКХ Витаса: приставы прекратили дело – певца не могут найти, средств нет

Шоу-бизнес

Судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исполнительного производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Витас

Артист не погасил своевременно задолженность по ЖКХ и начисленным пеням. Общая сумма долга составила почти 52 тысячи рублей. Для принудительного взыскания было открыто исполнительное производство.

Ведомство прекратило производство по делу. В материалах указано, что установить местонахождение Витаса не представилось возможным. Также приставы не смогли обнаружить его имущество или получить информацию о денежных средствах.

Ранее певец уже привлекался к ответственности за неуплату коммунальных услуг. Нынешнее решение означает временное приостановление взыскания до появления новой информации о месте пребывания должника.

Уточнения

Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.



