Собчак против Николаева: скандал из-за 7 секунд хита Пугачёвой

Ксения Собчак публично упрекнула композитора Игоря Николаева в жадности.

Причиной стала финансовая претензия за использование семисекундного фрагмента его песни. Инцидент произошёл после публикации интервью Собчак со Славой Марлоу.

В беседе они включили друг другу любимые треки. Реакция телеведущей на композицию Аллы Пугачёвой "Не обижай меня" стала вирусной. Автор хита, Игорь Николаев, заблокировал видео из-за нарушения авторских прав.

Собчак заявила, что пыталась решить вопрос мирно.

"Я звонила и говорила: это же мем, шутка на пять секунд", — пояснила она в шоу "Кстати".

Однако композитор выставил счёт на 150 тысяч рублей за использование короткого фрагмента.

Телеведущая подчеркнула, что подобные действия вредят популяризации творчества. Она призвала окружение Николаева проявить снисходительность к контенту, который распространяет культуру, а не ворует её.

Ранее Собчак уже выплачивала штраф в 300 тысяч рублей за исполнение песни Николаева.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
