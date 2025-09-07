После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес

Певица Лариса Долина раскрыла детали своего питания и точный вес в эфире программы "Секрет на миллион". По словам народной артистки, её текущий вес составляет 56,5 килограмма.
Долина сообщила, что ежегодно проходит комплексное обследование. Анализ крови на 120 компонентов определяет непереносимые ей продукты. В запрещённый список вошли молочные продукты, морепродукты, томаты и мёд.
Главным пищевым компонентом певица назвала лимон.
"Каждое утро пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока", — поделилась Долина.
Артистка соблюдает строгий режим питания, отказываясь от еды после 14:00. После вечерних концертов она иногда позволяет себе кусочек бородинского хлеба с сыром, компенсируя это отказом от следующего завтрака.
Уточнения
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
