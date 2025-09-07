После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес

Певица Лариса Долина раскрыла детали своего питания и точный вес в эфире программы "Секрет на миллион". По словам народной артистки, её текущий вес составляет 56,5 килограмма.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Долина сообщила, что ежегодно проходит комплексное обследование. Анализ крови на 120 компонентов определяет непереносимые ей продукты. В запрещённый список вошли молочные продукты, морепродукты, томаты и мёд.

Главным пищевым компонентом певица назвала лимон.

"Каждое утро пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока", — поделилась Долина.

Артистка соблюдает строгий режим питания, отказываясь от еды после 14:00. После вечерних концертов она иногда позволяет себе кусочек бородинского хлеба с сыром, компенсируя это отказом от следующего завтрака.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

