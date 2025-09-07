ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск

6 сентября начался второй сезон музыкального шоу "ВИА Суперстар!", в котором известные вокальные группы борются за титул лучшего коллектива. Формат программы остался прежним, но в команде ведущих произошли изменения: к Вадиму Такменёву присоединилась Наташа Королёва, а место четвёртого члена жюри заняла Ирина Понаровская.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Как и в предыдущем сезоне, в первом выпуске никто не выбывает. Все участники представляют свои хиты, а музыкальные эксперименты начнутся позже, однако не все группы смогли порадовать жюри высокими оценками. Как сообщает "СтарХит", с "восьмёркой" покинули сцену такие коллективы, как "Восток", "Аракс", "Динамит", "Лесоповал", "Бурановские бабушки" и ВИА "Поющие гитары".

Выступление последних вызвало у Ирины Понаровской сильные эмоции. Она не смогла сдержать слёз, увидев знакомые лица.

"Первый раз на большую сцену я вышла с ними. Это моя жизнь. Я не могу говорить, ребят, ну как такое может быть? Как может быть, что мы в одном проекте, но я здесь, а вы там? Я должна быть на месте участников. Нижайший поклон вам! Я ничего не могу больше сказать, ничего! Вы моя любовь, моя жизнь, моё начало и продолжение", — растрогалась певица.

Стас Пьеха также отметил, что в "Поющих гитарах" выступает его родственник — Евгений Броневицкий, брат его деда.

"Очень волнительно, потому что я Женю знаю с детства. Это для меня человек, который всегда рядом с семьёй, он для меня практически Пол Маккартни", — восторгался артист.

Некоторым участникам, таким как группы "Revoльvers", "Блестящие", "Тутси" и "Сладкий сон", не повезло в первом выпуске. Сергей Соседов не сдержал критику, назвав выступление "Блестящих" "колхозом".

"Извините, но постановочно это был колхоз. Несинхронные движения: когда вы танцевали квартетом, кто в лес, кто по дрова. Одна ногу подняла, другая забыла, третья уже повернулась. И вас много, в блестящих одинаковых нарядах вы просто слились", — аргументировал своё решение критик.

Кроме того, Соседов сказал, что солисткам "Тутси" стоило бы сменить имидж и не пытаться казаться моложе, чем они есть на самом деле. По словам критика, это сыграло бы им только на руку. О песне "Я куплю тебе дом" группы "Лесоповал" Сергей высказался с трепетом и волнением, отметив, что этот хит всегда вызывает в нём сильные чувства.

Уточнения

«ВИА Суперстар » ― спин-офф музыкального проекта «Суперстар! Возвращение», которое выходило на НТВ.

