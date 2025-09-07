Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%
Хотите жить дольше: три чашки в день — и риск смерти падает на 20%: тайны чайной традиции
Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом
Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне
Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом
Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой
Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему
Холодец, который украсит любой стол: хитрый способ сохранить прозрачность бульона

ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск

2:48
Шоу-бизнес

6 сентября начался второй сезон музыкального шоу "ВИА Суперстар!", в котором известные вокальные группы борются за титул лучшего коллектива. Формат программы остался прежним, но в команде ведущих произошли изменения: к Вадиму Такменёву присоединилась Наташа Королёва, а место четвёртого члена жюри заняла Ирина Понаровская.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Как и в предыдущем сезоне, в первом выпуске никто не выбывает. Все участники представляют свои хиты, а музыкальные эксперименты начнутся позже, однако не все группы смогли порадовать жюри высокими оценками. Как сообщает "СтарХит", с "восьмёркой" покинули сцену такие коллективы, как "Восток", "Аракс", "Динамит", "Лесоповал", "Бурановские бабушки" и ВИА "Поющие гитары".

Выступление последних вызвало у Ирины Понаровской сильные эмоции. Она не смогла сдержать слёз, увидев знакомые лица.

"Первый раз на большую сцену я вышла с ними. Это моя жизнь. Я не могу говорить, ребят, ну как такое может быть? Как может быть, что мы в одном проекте, но я здесь, а вы там? Я должна быть на месте участников. Нижайший поклон вам! Я ничего не могу больше сказать, ничего! Вы моя любовь, моя жизнь, моё начало и продолжение", — растрогалась певица.

Стас Пьеха также отметил, что в "Поющих гитарах" выступает его родственник — Евгений Броневицкий, брат его деда.

"Очень волнительно, потому что я Женю знаю с детства. Это для меня человек, который всегда рядом с семьёй, он для меня практически Пол Маккартни", — восторгался артист.

Некоторым участникам, таким как группы "Revoльvers", "Блестящие", "Тутси" и "Сладкий сон", не повезло в первом выпуске. Сергей Соседов не сдержал критику, назвав выступление "Блестящих" "колхозом".

"Извините, но постановочно это был колхоз. Несинхронные движения: когда вы танцевали квартетом, кто в лес, кто по дрова. Одна ногу подняла, другая забыла, третья уже повернулась. И вас много, в блестящих одинаковых нарядах вы просто слились", — аргументировал своё решение критик.

Кроме того, Соседов сказал, что солисткам "Тутси" стоило бы сменить имидж и не пытаться казаться моложе, чем они есть на самом деле. По словам критика, это сыграло бы им только на руку. О песне "Я куплю тебе дом" группы "Лесоповал" Сергей высказался с трепетом и волнением, отметив, что этот хит всегда вызывает в нём сильные чувства.

Уточнения

«ВИА Суперстар » ― спин-офф музыкального проекта «Суперстар! Возвращение», которое выходило на НТВ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
В ожидании разумного голоса: Норвегии дали месяц на исправление ошибки
От миски зависит судьба: какая еда превращает малыша в сильного кота
Опасность на тарелке: разогретый рис способен вызвать отравление даже у совершенно здоровых людей
Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома
Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе
Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск
Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.