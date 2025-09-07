Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина

Вика Цыганова высказалась о трагической гибели россиянина на фестивале Burning Man в США. В своём Telegram-канале она отметила, что не удивлена произошедшим, считая, что это стало логичным завершением жизни человека, который вёл бродячий образ жизни и стремился к неформальному самовыражению.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Артистка подчеркнула, что фестиваль привлекает людей с нестандартными взглядами и образом жизни, поэтому инциденты, подобные этому, не являются чем-то неожиданным. По её мнению, атмосфера мероприятия, наполненная эксцентричностью и свободой, может привести к непредсказуемым последствиям, особенно среди тех, кто ищет приключений и новых впечатлений.

"Сброд, маргиналы и прочие неприкаянные люди. Удивительно ли, что на этом шабаше дошло до поножовщины? Да вообще-то нет. Это больше походит на закономерный итог жизни бродяги-эмигранта", — считает Цыганова.

