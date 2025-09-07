Взрыв после безмолвия: дочь Любови Успенской излила душу после разрыва с женихом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Плаксина вновь вышла на связь с поклонниками после недавнего разрыва с Никитой, которого рассматривала как своего потенциального жениха. Её мать Любовь Успенская ранее делилась с изданием Super, что приняла решение пресечь их отношения, так как считала этого молодого человека не подходящим для своей дочери.

На фоне этих событий Татьяна решила поделиться своими мыслями в социальных сетях, опубликовав стихотворение, наполненное глубокими размышлениями. В нём она затрагивает темы отчаяния, расставания и внутренней силы, подчёркивая, что после каждого падения следует восстание.

"Убей в себе отчаяние. Перед встречей — всегда расставание. После падения — очередное восстание. Восклицание. Терпение и одиночество. Молчаливое сопротивление и пророчество. После безмолвия будет взрыв. От Земли отрыв", — написала Татьяна в личном блоге.

Любовь Успенская выразила надежду, что для её дочери удастся найти достойного спутника жизни — человека с хорошим образованием и пониманием искусства. Татьяна, по словам матери, приняла это решение и вернулась к своим увлечениям, включая занятия йогой, пилатесом и вокалом, что говорит о её стремлении к самосовершенствованию и гармонии.

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
