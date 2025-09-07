Шатунов гордился бы: сын певца пошёл по неожиданному пути – вот какую он выбрал профессию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:58
Шоу-бизнес

Летний день 2022 года стал печальным событием для многих поклонников музыки, когда ушёл из жизни известный певец Юрий Шатунов. 6 сентября он мог бы отметить 52-летие. В этот день вдова артиста Светлана вернулась в Россию, чтобы принять участие в специальном шоу, посвящённом его памяти. В эфире программы "Привет, Андрей!" она поделилась новостями о жизни их детей.

Юрий Шатунов
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юрий Шатунов

5 сентября сын Юрия Дэннис отметил своё 18-летие. Он успешно завершил обучение в школе и теперь, по словам матери, активно стремится к своей давней мечте.

"Его мечта — стать пилотом гражданской авиации, он сейчас занят учёбой", — рассказала вдова певца.

Светлана также отметила, что дочь Эстелла унаследовала озорной характер отца, что добавляет радости в их жизнь.

Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Солист группы «Ласковый май» (1986—1992).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
