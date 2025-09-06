Дочь Юлии Пересильд молчала в день рождения мамы — причина может растрогать вас до слёз

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

5 сентября знаменитой актрисе Юлии Пересильд исполнился 41 год, однако её дочь Анна лишь день спустя публично поздравила маму с днём рождения.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

Анна призналась, что не написала о мамином празднике раньше, потому что весь день провела с ней, наслаждаясь каждым моментом их совместного времени. Анне не хотелось отвлекаться ни на что, настолько тепло и хорошо ей было рядом с любимой мамой.

В своём трогательном обращении Анна поделилась глубокими чувствами к Юлии, выразив свою безмерную благодарность.

"Весь день я была рядом с тобой, и мне вообще не хотелось залезать в телефон, просто весь день хотелось смотреть тебе в глаза и говорить самые тёплые слова. Просто знай, ты самая лучшая мамочка на планете, самая лучшая женщина на планете, ты космическая, невероятная… Будь самой счастливой на свете. Я очень тебе берегу и ценю. Всегда и всю жизнь я рядом! Бесконечно тебя люблю", — нежно обратилась Анна к маме в личном блоге.

Уточнения

Ю́лия Серге́евна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

