Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасность на столе: каждый стейк может стоить слишком дорого — тревожный сигнал для мясоедов
Хвост кошки как индикатор её настроения: как правильно прочитать её сигналы
Цветы, что не знают страха: даже ночная прохлада им нипочём
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой
Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры
Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Хотите идеальный холодец? Одно неверное решение и бульон станет мутным
Ловушка для отдыхающих: как реклама жилья часто вводит туристов в заблуждение

Лазарев сорвёт куш: сколько миллионов принесёт гастрольный тур — вы не поверите цифре

1:06
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев готовится к масштабному гастрольному туру по России, который обещает стать настоящим событием в музыкальной сфере. По информации Telegram-канала "Звездач", певец планирует посетить множество городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск, Барнаул и Кемерово.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

Ожидается, что концерты принесут значительные доходы. Например, только в Санкт-Петербурге организаторы рассчитывают на выручку свыше 49 миллионов рублей. Билеты на это мероприятие стоят от 4 тысяч рублей, а VIP-места могут достигать 200 тысяч.

Московский концерт также обещает быть прибыльным: цены на билеты варьируются от 3 до 30 тысяч рублей. Прогнозируемая выручка от этого выступления составляет более 33 миллионов рублей.

В целом суммарный доход от всех запланированных концертов превысит 80 миллионов рублей, что делает этот гастрольный тур одним из самых успешных музыкальных проектов года.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Экономика и бизнес
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Цветы, что не знают страха: даже ночная прохлада им нипочём
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой
Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры
Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Хотите идеальный холодец? Одно неверное решение и бульон станет мутным
Ловушка для отдыхающих: как реклама жилья часто вводит туристов в заблуждение
Вспышки в Турции и паника в сети: что на самом деле происходит с холерой
Минеральный дезодорант: натуральная защита или пустышка? Разбираем плюсы и минусы
Научите пожилых родственников этим 5 упражнениям, чтобы они оставались активными и здоровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.