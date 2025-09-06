Лазарев сорвёт куш: сколько миллионов принесёт гастрольный тур — вы не поверите цифре

Шоу-бизнес

Сергей Лазарев готовится к масштабному гастрольному туру по России, который обещает стать настоящим событием в музыкальной сфере. По информации Telegram-канала "Звездач", певец планирует посетить множество городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск, Барнаул и Кемерово.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Ожидается, что концерты принесут значительные доходы. Например, только в Санкт-Петербурге организаторы рассчитывают на выручку свыше 49 миллионов рублей. Билеты на это мероприятие стоят от 4 тысяч рублей, а VIP-места могут достигать 200 тысяч.

Московский концерт также обещает быть прибыльным: цены на билеты варьируются от 3 до 30 тысяч рублей. Прогнозируемая выручка от этого выступления составляет более 33 миллионов рублей.

В целом суммарный доход от всех запланированных концертов превысит 80 миллионов рублей, что делает этот гастрольный тур одним из самых успешных музыкальных проектов года.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

