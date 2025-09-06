Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотели зелёную изгородь, а получили жёлтые пеньки: ошибка в поливе стоит дорого
Стать сильнее 30-летних после 50 — реально: эти упражнения бросают вызов возрасту
Музыка превращает дорогу в лекарство: укачивание отступает без таблеток
Тени древних империй тянутся сквозь тысячелетия: эти памятники пережили время и войны
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты
Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги
Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу
Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья

Испанская тоска: Лазарева** назвала главную причину своей усталости от жизни за границей

0:55
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева** (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ныне проживающая в Испании, выразила в своём блоге глубокую усталость от жизни за границей и сильное желание вернуться на родину. Знаменитость, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, призналась, что ей нелегко находиться вдали от дома.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

В своей публикации Лазарева** процитировала строчки из песни, которую ей пели родители.

"А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до Родины дотронуться рукой", — написала Татьяна**.

Она отметила, что для многих уехавших россиян прикосновение к родине сейчас сопряжено с болью, но призвала искать утешение в других вещах, например, в любви или в возможности наслаждаться жизнью хотя бы в малых проявлениях.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты
Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги
Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу
Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья
Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели
Кошки замечают то, что человеку недоступно: тайна, которая пугает хозяев
50 миллионов лет эволюции — в теле одного кита: такое учёные видят впервые
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.