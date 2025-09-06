Испанская тоска: Лазарева** назвала главную причину своей усталости от жизни за границей

Татьяна Лазарева** (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ныне проживающая в Испании, выразила в своём блоге глубокую усталость от жизни за границей и сильное желание вернуться на родину. Знаменитость, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, призналась, что ей нелегко находиться вдали от дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Лазарева

В своей публикации Лазарева** процитировала строчки из песни, которую ей пели родители.

"А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до Родины дотронуться рукой", — написала Татьяна**.

Она отметила, что для многих уехавших россиян прикосновение к родине сейчас сопряжено с болью, но призвала искать утешение в других вещах, например, в любви или в возможности наслаждаться жизнью хотя бы в малых проявлениях.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

