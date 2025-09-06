Поздравление мужу обернулось кошмаром: Приходько атаковали за выбор языка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Украинская певица Анастасия Приходько столкнулась с волной критики в соцсетях из-за публикации на русском языке.

Анастасия Приходько
Фото: chaskor.ru is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Анастасия Приходько

В своём Instagram* победительница "Фабрики звёзд 7" поздравила супруга с 12-й годовщиной свадьбы на русском языке, хотя предыдущие посты делала на украинском.

Возмущённые подписчики сразу заметили смену языка и обвинили певицу в "пропаганде русского языка". В комментариях появились резкие высказывания: "Вот только из-за языка и отпишусь… Не думала, что есть ещё одна Каменская"; "Извиняюсь, но почему на русском языке?".

Защитники артистки парировали: "Ходите на концерты Насти — там она поёт на украинском!".

Сама Приходько не стала комментировать возникший скандал вокруг выбора языка для личного поздравления мужу.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Анастаси́я Константи́новна Прихо́дько (укр. Анастасія Костянтинівна Приходько; род. 21 апреля 1987, Киев, УССР) — украинская певица и автор песен, заслуженная артистка Украины (2017).
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
