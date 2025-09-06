Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери

Дана Борисова в студии программы "Прямой эфир" прокомментировала визит Дмитрия Диброва на день рождения своей дочери Полины Аксёновой.
Телеведущая чётко обозначила свою позицию относительно возможных отношений между шоуменом и её дочерью.
"Честно говоря, дочке я такого мужа не желаю. Я его не рассматриваю как мужа своей Полины", — заявила Борисова.
Она подчеркнула, что у Диброва "уже была своя Полина" и, по её мнению, "он очень её любил".
Телеведущая также выразила сочувствие коллеге, переживающему сложный период после развода: "Сейчас ему очень тяжело и мне его безумно жалко".
По словам Борисовой, визит Диброва, вероятно, был связан с рабочими вопросами — он появился на празднике с оператором.
Сама именинница Полина Аксёнова, как сообщают источники, удивлена поднявшейся шумихой и не рассматривает Дмитрия Диброва в качестве потенциального партнёра.
Уточнения
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
