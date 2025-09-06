Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздравление мужу обернулось кошмаром: Приходько атаковали за выбор языка
Что скрывают женские привычки — и почему правда шокирует
Пылесос с ароматом ванили и зеркало, отполированное чаем: 4 трюка, которые работают лучше дорогой химии
Осень зовёт в дорогу: куда в России ехать, чтобы увидеть магию сентября
Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Золотая лихорадка нового поколения: как один рудник может изменить целый регион

Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери

1:01
Шоу-бизнес

Дана Борисова в студии программы "Прямой эфир" прокомментировала визит Дмитрия Диброва на день рождения своей дочери Полины Аксёновой.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

Телеведущая чётко обозначила свою позицию относительно возможных отношений между шоуменом и её дочерью.

"Честно говоря, дочке я такого мужа не желаю. Я его не рассматриваю как мужа своей Полины", — заявила Борисова.

Она подчеркнула, что у Диброва "уже была своя Полина" и, по её мнению, "он очень её любил".

Телеведущая также выразила сочувствие коллеге, переживающему сложный период после развода: "Сейчас ему очень тяжело и мне его безумно жалко".

По словам Борисовой, визит Диброва, вероятно, был связан с рабочими вопросами — он появился на празднике с оператором.

Сама именинница Полина Аксёнова, как сообщают источники, удивлена поднявшейся шумихой и не рассматривает Дмитрия Диброва в качестве потенциального партнёра.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи
Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы
Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери
Средиземноморская диета дарит вкус солнца и моря — гены решают, станет ли она щитом от ожирения и диабета
Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры
Возвращение в дерзкие нулевые: чем удивит зрителей ремейк мелодрамы Москва слезам не верит
Питомец в приюте: сколько он выдержит, прежде чем стресс разрушит его привычный мир
Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.