Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья

1:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова стала звездой грандиозного сборного концерта, проходившего в стенах Кремлёвского дворца. Прибыв на мероприятие в отличном настроении, артистка сразу же оказалась в центре внимания юных участников шоу. Дети с восторгом окружили Ольгу, и она, не задумываясь, присоединилась к ним.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Как сообщает mk.ru, Бузова легко нашла общий язык с ребятами, с интересом расспрашивая их о выступлениях и любимых песнях. На вопрос о самой лучшей певице дети хором назвали её имя.

"Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами", — тут же с воодушевлением пропела Ольга.

На сцене теледива представила публике две композиции. После выступления её вновь окружили дети, жаждущие получить автограф и сделать совместное фото. Ольга с радостью уделила внимание каждому, подчеркнув, что детскую любовь ничем не купишь.

В этот вечер Ольга Бузова также поделилась неожиданным откровением о причинах своего развода. В ответ на поговорку "хороший левак укрепляет брак" артистка заявила, что в её случае это правило не сработало.

"То, что в этой фразе укрепило брак, в моём случае разрушило", — призналась звезда.

Вместо этого Ольга назвала то, что, по её мнению, действительно укрепляет счастье.

"Это любовь друг к другу, любовь к детям, любовь к ближнему, любовь к миру, любовь к свету, к музыке", — сказала знаменитость.

На реплику одного из присутствующих о том, что ещё один важный "ингредиент" — это любовь к Бузовой, певица отреагировала с энтузиазмом.

"Это база! Если любишь Бузову, то любишь жизнь!" — заявила Ольга.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

