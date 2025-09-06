Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели
Кошки замечают то, что человеку недоступно: тайна, которая пугает хозяев
50 миллионов лет эволюции — в теле одного кита: такое учёные видят впервые
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Победите возрастную потерю мышц: 6 простых упражнений для улучшения силы
СДЭК наращивает мускулы: гигантский склад появится в Новосибирске
Подписал и стал пленником: как брачный договор превращается в капкан
Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию

Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья

1:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова стала звездой грандиозного сборного концерта, проходившего в стенах Кремлёвского дворца. Прибыв на мероприятие в отличном настроении, артистка сразу же оказалась в центре внимания юных участников шоу. Дети с восторгом окружили Ольгу, и она, не задумываясь, присоединилась к ним.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Как сообщает mk.ru, Бузова легко нашла общий язык с ребятами, с интересом расспрашивая их о выступлениях и любимых песнях. На вопрос о самой лучшей певице дети хором назвали её имя.

"Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами", — тут же с воодушевлением пропела Ольга.

На сцене теледива представила публике две композиции. После выступления её вновь окружили дети, жаждущие получить автограф и сделать совместное фото. Ольга с радостью уделила внимание каждому, подчеркнув, что детскую любовь ничем не купишь.

В этот вечер Ольга Бузова также поделилась неожиданным откровением о причинах своего развода. В ответ на поговорку "хороший левак укрепляет брак" артистка заявила, что в её случае это правило не сработало.

"То, что в этой фразе укрепило брак, в моём случае разрушило", — призналась звезда.

Вместо этого Ольга назвала то, что, по её мнению, действительно укрепляет счастье.

"Это любовь друг к другу, любовь к детям, любовь к ближнему, любовь к миру, любовь к свету, к музыке", — сказала знаменитость.

На реплику одного из присутствующих о том, что ещё один важный "ингредиент" — это любовь к Бузовой, певица отреагировала с энтузиазмом.

"Это база! Если любишь Бузову, то любишь жизнь!" — заявила Ольга.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
СДЭК наращивает мускулы: гигантский склад появится в Новосибирске
Подписал и стал пленником: как брачный договор превращается в капкан
Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Шар мха вместо горшка: новый тренд, который делает растения частью искусства
Маленькая хитрость, которая заставляет комнатные растения взрываться бутонами
Растительное питание обещает лёгкость и здоровье — но на старте скрываются ловушки, о которых многие не подозревают
Кот с кисточками на ушах и уханием вместо мяу: камышовый кот ломает привычный образ
Неожиданное лакомство: это блюдо вовсе не диетическое, но Клаудия Шиффер ест его постоянно
Остаться молодой после 45 лет: эти утренние упражнения для женщин действительно работают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.