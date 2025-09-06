Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запретное путешествие: Аглая Тарасова задержана с наркотиками после встречи с Семёном Слепаковым*

1:10
Шоу-бизнес

Аглая Тарасова перед задержанием в московском аэропорту Домодедово отдыхала в Израиле, где встречалась с объявленным в России иностранным агентом Семёном Слепаковым*.

Аглая Тарасова
Фото: instagram by личный аккаунт Аглаи Тарасовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аглая Тарасова

По данным Telegram-канала POPCAKE, актриса провела время в компании комика, который покинул Россию после начала СВО.

"А почему все молчат, что Аглая Тарасова перед тем, как вернуться в Россию, развлекалась в Израиле в компании иностранного агента Семёна Слепакова?" — пишут авторы канала.

Слухи о возможных романтических отношениях между Тарасовой и Слепаковым ходили ещё с 2021 года, когда их заметили вместе на закрытой вечеринке в Еврейском музее Москвы. Официально знаменитости эти сообщения никогда не комментировали.

Возвращаясь из этой поездки, 28 августа Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово при попытке ввезти в страну 0,4 грамма масла каннабиса. Актриса признала вину и раскаялась в содеянном.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса. 

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
