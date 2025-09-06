Чеботина – Примадонна? Бузова оспаривает заявление Киркорова

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова не согласна с оценкой Филиппа Киркорова, назвавшего Люсю Чеботину "новой Примадонной" российского шоу-бизнеса.

Фото: wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

По информации Telegram-канала "Свита короля", певица считает такое сравнение необоснованным.

Источники в окружении Бузовой сообщают, что она критикует мотивы молодой исполнительницы.

"Оля говорит, что Люся льстит всем вокруг, чтобы получить свою выгоду. И Филипп, как человек, который не первый день в шоу-бизнесе, должен понимать это", — поясняет инсайдер.

Ранее Киркоров в интервью mk.ru заявил, что Чеботина является королевой российского шоу-бизнеса и в будущем станет Примадонной. Это утверждение вызвало негативную реакцию Бузовой, которая считает себя более достойной этого статуса.

Сама Люся Чеботина назвала слова Киркорова "интересным намёком".

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

