Шоу-бизнес

Джорджо Армани скончался в своём доме в Милане в возрасте 91 года. Представители его модного дома подтвердили печальную новость.

Джорджо Армани
Фото: commons.wikimedia.org by GianAngelo Pistoia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джорджо Армани

Итальянский модельер навсегда изменил индустрию моды, создав стиль, основанный на простоте и элегантности. Основу его империи заложила не только творческая гениальность, но и крепкий союз с архитектором Серджо Галеоти.

Именно Галеоти убедил Армани основать собственный бренд в 1975 году. Он взял на себя управление бизнесом, позволив партнёру полностью сосредоточиться на творчестве. Их тандем быстро вывел марку на мировой уровень.

Личная жизнь Армани всегда оставалась его частным делом. При этом он всегда открыто говорил о своей связи с Галеоти*. После смерти партнёра от СПИДа в 1985 году модельер тяжело переживал утрату.

"Когда Серджо ушёл, часть меня ушла вместе с ним", — признавался Армани в одном из интервью.

Он отмечал, что продолжает носить его кольцо как символ памяти.

Не имея собственных детей, Джорджо Армани всецело посвятил себя бренду. Свою компанию и команду он часто называл настоящей семьёй.

Сегодня его дело продолжают последователи, которых он вдохновлял десятилетиями.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

Уточнения

Джо́рджо Арма́ни (иногда также — Джорджио Армани, итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934[…], Пьяченца, Эмилия-Романья — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
