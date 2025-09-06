Орландо Блум прервал молчание: вот что он сказал о Кэти Перри после расставания

Орландо Блум впервые подробно прокомментировал расставание с Кэти Перри после почти десяти лет отношений. Актёр появился в шоу Today, где рассказал о своих чувствах после разрыва.
На вопрос ведущего о том, как он переживает этот период, Блум ответил кратко и философски.
"Я в порядке, я благодарен за всё. У нас самая красивая дочь", — заявил актёр.
Он также пообещал: "Мы великолепны. Мы будем великолепны. Только любовь".
Интересно, что ранее о ситуации высказалась бывшая жена Блума Миранда Керр. Она подтвердила, что расставание прошло дружелюбно, и рассказала, что все члены семьи продолжают общаться.
"Мы одна большая счастливая семья. Кэти потрясающая, я её обожаю", — поделилась Керр.
Расставание пары стало известно в июле 2025 года. Представители подчёркивали, что решение было взаимным и направлено на совместное воспитание пятилетней дочери Дейзи.
Уточнения
Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.
Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
