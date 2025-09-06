Орландо Блум прервал молчание: вот что он сказал о Кэти Перри после расставания

Орландо Блум впервые подробно прокомментировал расставание с Кэти Перри после почти десяти лет отношений. Актёр появился в шоу Today, где рассказал о своих чувствах после разрыва.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Орландо Блум и Кэти Перри

На вопрос ведущего о том, как он переживает этот период, Блум ответил кратко и философски.

"Я в порядке, я благодарен за всё. У нас самая красивая дочь", — заявил актёр.

Он также пообещал: "Мы великолепны. Мы будем великолепны. Только любовь".

Интересно, что ранее о ситуации высказалась бывшая жена Блума Миранда Керр. Она подтвердила, что расставание прошло дружелюбно, и рассказала, что все члены семьи продолжают общаться.

"Мы одна большая счастливая семья. Кэти потрясающая, я её обожаю", — поделилась Керр.

Расставание пары стало известно в июле 2025 года. Представители подчёркивали, что решение было взаимным и направлено на совместное воспитание пятилетней дочери Дейзи.

Уточнения

Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.



Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.



