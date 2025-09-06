Любви не нужны слова: жена Брюса Уиллиса рассказала об их новой жизни после страшного диагноза

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг впервые подробно рассказала о жизни семьи после диагноза актёра. Два года назад у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, что вынудило его завершить актёрскую карьеру.
Хеминг призналась, что новость о болезни мужа сначала потрясла семью.
"Я не знала, за что браться в первую очередь. Поначалу жизнь казалась очень мрачной", — рассказала она в интервью People.
Эмма замкнулась в себе, совмещая уход за супругом с воспитанием двух дочерей.
Со временем супруги смогли найти новые формы близости. Хеминг уверена, что их история любви лишь крепнет, а отношения строятся на безмолвной поддержке и взаимном понимании.
"Иногда любви не нужны слова. Я могу просто сидеть рядом с Брюсом, мы можем смотреть друг на друга, смеяться и улыбаться — и для меня это важнее всего", — поделилась она.
Семья Уиллиса продолжает адаптироваться к новой реальности, сохраняя любовь и единство.
Уточнения
Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.