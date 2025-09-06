Любви не нужны слова: жена Брюса Уиллиса рассказала об их новой жизни после страшного диагноза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг впервые подробно рассказала о жизни семьи после диагноза актёра. Два года назад у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, что вынудило его завершить актёрскую карьеру.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Хеминг призналась, что новость о болезни мужа сначала потрясла семью.

"Я не знала, за что браться в первую очередь. Поначалу жизнь казалась очень мрачной", — рассказала она в интервью People.

Эмма замкнулась в себе, совмещая уход за супругом с воспитанием двух дочерей.

Со временем супруги смогли найти новые формы близости. Хеминг уверена, что их история любви лишь крепнет, а отношения строятся на безмолвной поддержке и взаимном понимании.

"Иногда любви не нужны слова. Я могу просто сидеть рядом с Брюсом, мы можем смотреть друг на друга, смеяться и улыбаться — и для меня это важнее всего", — поделилась она.

Семья Уиллиса продолжает адаптироваться к новой реальности, сохраняя любовь и единство.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
