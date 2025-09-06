С какой стати они должны на меня влиять? Лиза Моряк высказалась о давлении общества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Моряк обратилась к подписчикам в социальных сетях с рассуждением о внутренней свободе. Она призвала не ориентироваться на ожидания окружающих при принятии важных решений.

Лиза Моряк
Фото: Telegram by Telegram-канал Лизы Моряк и Сарика Андреасяна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиза Моряк

По словам звезды, мнение посторонних людей не должно влиять на личный выбор.

"С какой стати какие-то другие люди со своим бэкграундом, комплексами и взглядами должны на меня влиять?" — написала Моряк.

Актриса подчеркнула, что единственный человек, перед которым она несёт ответственность, — это она сама. В качестве ориентира она назвала личный рост и ощущение радости от жизни.

Публикация нашла отклик у аудитории: многие пользователи поблагодарили актрису за искренность и поддержку.

Сама Моряк уточнила, что её текст является не протестом, а напоминанием самой себе о важных принципах.

Уточнения

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
