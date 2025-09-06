С какой стати они должны на меня влиять? Лиза Моряк высказалась о давлении общества

Актриса Лиза Моряк обратилась к подписчикам в социальных сетях с рассуждением о внутренней свободе. Она призвала не ориентироваться на ожидания окружающих при принятии важных решений.

Лиза Моряк

По словам звезды, мнение посторонних людей не должно влиять на личный выбор.

"С какой стати какие-то другие люди со своим бэкграундом, комплексами и взглядами должны на меня влиять?" — написала Моряк.

Актриса подчеркнула, что единственный человек, перед которым она несёт ответственность, — это она сама. В качестве ориентира она назвала личный рост и ощущение радости от жизни.

Публикация нашла отклик у аудитории: многие пользователи поблагодарили актрису за искренность и поддержку.

Сама Моряк уточнила, что её текст является не протестом, а напоминанием самой себе о важных принципах.

Уточнения

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.

