Как он её любит: Алсу назвала свою любимую пару в российском шоу-бизнесе

Шоу-бизнес

Певица Алсу объяснила, какая супружеская пара в российском шоу-бизнесе её восхищает.

Продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия и певица Алсу
Фото: Инстаграм певицы Алсу by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия и певица Алсу

Певица Алсу устроила зажигательные танцы с коллегами по шоу-бизнесу — с певицей Валерией и продюсером Иосифом Пригожиным.

Исполнительница хита "Зимний сон" обратила внимание на трогательные отношения звёздных супругов. Певица похвалила Пригожина за трепетное отношение к жене.

"Как же мне нравится, как он любит её, как всегда поддерживает, заботится, восхищается, любуется, наша любимая парочка", — написала артистка под видео с коллегами.

Брак Алсу и бизнесмена Яна Абрамова рухнул после 18 лет совместной жизни. У пары — трое общих детей, которые остались жить с матерью.

Певица Валерия рассказывала, что у неё в браке с Иосифом Пригожиным не всегда было всё гладко. Артистка призналась, что они с мужем были на грани развода.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

