Не ведитесь на провокации: Сергей Жуков провёл эксперимент с мессенджером Max

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков высказал своё мнение о мессенджере Max.

Сергей Жуков отметил, что сейчас о мессенджере Max не пишет только ленивый. Он признал, что не хотел бы принудительной регистрации.

"Одни хвалят, другие ругают, третьи — а они всегда самые активные — плодят теории одну нелепее другой", — написал артист в социальных сетях.

Певец, по его признанию, изучил вопрос, скачав приложение, в котором ввёл свой номер и код подтверждения.

Жуков отметил, что поверил официальному комментарию от разработчиков Max, которые заверили, что все страшилки про мессенджер — полная ерунда.

"Никакой автоматической или принудительной регистрации не существует и никогда не было. Весь процесс выглядит ровно так, как все привыкли: скачал приложение, сам ввёл свой номер, сам получил и ввёл смс-код", — объяснил артист.

Он призвал не разводить панику и вестись на провокации.

Похвала мессенджера Max от блогера Инстасамки, которая заявила, что Max ловит даже на парковке, моментально превратилась в вирусный мем.

