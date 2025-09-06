Три года любви и одно утро прозрения: почему солистка группы SEREBRO отменила помолвку

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка популярной группы SEREBRO Айгуль Валиулина провела три года со своим женихом, однако свадьба так и не состоялась. Певица решила прекратить эти отношения и поделилась с WomanHit подробностями расставания с молодым человеком.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустая скамейка

Пара много всего пережила вместе, они даже завели собаку, но время показало, что они не созданы друг для друга.

"Мы отменили помолвку, потому что поняли, что мы стали разными людьми и перестали слышать друг друга. Уже ничего не хотелось даже пробовать поменять. Финальной точкой стало отсутствие эмоций, не было тех чувств, которые должны быть. Когда в голове возникает вопрос — действительно ли ты любишь этого человека? — это неправильно. Одним утром я проснулась и поняла, что это решающая точка, что свадьбы не может быть, если ты задумываешься об этом", — рассказала артистка.

Разрыв дался певице непросто, ведь это были её первые серьёзные отношения. Айгуль успела познакомить жениха со своими родителями, а ещё она призналась, что для неё непривычно быть одной, ведь в течение долгого времени рядом с ней был человек, который постоянно её поддерживал. По словам Валиулиной, музыка помогает ей чуть легче переносить одиночество.

Знаменитость умышленно ничего не делает, чтобы встретить новую любовь. Она считает, что такие вещи происходят сами собой, когда наступает подходящее время.

"Если честно, я никогда специально никуда не ходила для того, чтобы с кем-то познакомиться. Жизнь всегда случайно сводила меня с очень классными людьми, и мне кажется, что это самый лучший вариант", — уверена Айгуль.

Уточнения

Serebro («Серебро», стилизуется как SEREBRO) — российская женская поп-группа, существовавшая с 2006 по 2019 год и с 2024 года.

