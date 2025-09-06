Этого ещё не хватало: у дочери Леры Кудрявцевой появилось необычное увлечение

Лера Кудрявцева уже более десяти лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на сложности в их отношениях, супруги по-прежнему вместе. Их семейная жизнь была отмечена появлением дочери Маши в августе 2018 года. Недавно девочка начала свой путь в первом классе.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

В последнее время у Маши появилось новое увлечение. Об этом намекнул её отец Игорь Макаров, опубликовав в своём блоге трогательное фото дочери. На снимке 7-летняя Маша с энтузиазмом держит в руках настоящую хоккейную клюшку, и возникает впечатление, что для девочки это не просто баловство.

"Этого ещё не хватало", — с юмором написал Макаров.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

