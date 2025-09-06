Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три года любви и одно утро прозрения: почему солистка группы SEREBRO отменила помолвку
Сушка белья в квартире: 4 скрытых угрозы для здоровья, о которых вы не знали
Секрет мощных ног: 3 упражнения, которые вы обязаны делать каждую тренировку
Турция манит солнцем, но встречает обезвоживанием и жаром: курортный кошмар в разгар сезона
Виноградник может погибнуть не от мороза, а от заботливого хозяина: странная истина спасает урожай
Предупреждения животных: как понять, что вы вторглись на территорию дикого зверя
Осень становится овальной: очки, которые раньше носили ботаники, стали самым горячим аксессуаром осени
Более 90 болезней в одном крыле: символ мира, который приносит заразу в ваш дом
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

Этого ещё не хватало: у дочери Леры Кудрявцевой появилось необычное увлечение

0:47
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уже более десяти лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на сложности в их отношениях, супруги по-прежнему вместе. Их семейная жизнь была отмечена появлением дочери Маши в августе 2018 года. Недавно девочка начала свой путь в первом классе.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

В последнее время у Маши появилось новое увлечение. Об этом намекнул её отец Игорь Макаров, опубликовав в своём блоге трогательное фото дочери. На снимке 7-летняя Маша с энтузиазмом держит в руках настоящую хоккейную клюшку, и возникает впечатление, что для девочки это не просто баловство.

"Этого ещё не хватало", — с юмором написал Макаров.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Экономика и бизнес
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Строгие диеты ведут не к стройности, а к психиатрии: грань где заканчивается похудение и начинается болезнь
Все старания насмарку: одна деталь в подготовке капусты превращает идеальные голубцы в кашу
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Секрет раскрыт: почему водонепроницаемость вашего смартфона — это миф
Вместо бесконечных скручиваний: 3 упражнения для рельефного пресса, которые вы должны знать
Этого ещё не хватало: у дочери Леры Кудрявцевой появилось необычное увлечение
Гостиница для животных оказалась концлагерем: под видом элитного сервиса скрывали пыточную
Критическая точка: к 2050 году океаны изменятся быстрее, чем мы думаем
Кристально чистая вода и белый песок: заповедник Зингаро скрывает лучший пляж Сицилии
Француженки выбирают ретро: та самая куртка из гардеробов бабушек возвращается в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.