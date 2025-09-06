Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обращайтесь: Мария Кожевникова заявила, что рядом с ней беременеют даже собаки

1:03
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова уверена, что обладает особой силой, которая помогает всем вокруг беременеть, в том числе и животным.

Звезда сериала "Универ" опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлена в обнимку с собакой по кличке Дуня.

Кожевникова признала, что ни одному актёру не под силу переиграть животных в кино.

Мария снялась в сцене с собакой и отметила, что просто подыгрывала Дуне, стараясь это делать органично.

Актриса рассказала, что съёмки для Дуни прошли очень плодотворно. Она теперь ожидает появления на свет щенков.

"Хотите прикол? Там где я, там дети! И даже Дуня забеременела во время съёмок. Так что если что, обращайтесь", — написала Мария под фото.

У Марии Кожевниковой четыре сына — Иван, Василий, Максим и Александр.

Ранее Мария Кожевникова призвала страну перестраиваться, чтобы семьи с детьми не чувствовали себя нищими.

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном телесериале «Универ». 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
