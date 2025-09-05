Егор Крид встал на тропу войны: готов ответный компромат на Екатерину Мизулину

Певец Егор Крид рассказал, что его противостояние с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной продолжается уже давно. Он поведал, какие неприятности он уже натерпелся от невесты певца Шамана.
Егор Крид высказал всё, что он думает о Екатерине Мизулиной. Певец признался, что почувствовал себя супергероем, а именно Брюсом Уиллисом, который бросил вызов Джокеру.
Крид усомнился в психическом здоровье своей оппонентки.
"Задел за живое, триггернуло и понеслась…", — написал 31-летний певец.
Он пожаловался на то, что Екатерина, по его словам, пыталась отыскать против него компромат.
"Она со своей недоЛигой направила им на почту свыше 1000 писем с фейк скринами и они не разбиравшись в ситуации меня блокнули", — объяснил Егор, отметив, что ему быстро удалось выйти из бана.
Крид уверен, что Мизулина набрала себе много подписчиков благодаря ему.
Певец рассказал, что у него самого есть компромат на Екатерину Мизулину, однако он не намерен его применять, так как "не стукач".
"Уверен, что, как в классических фильмах про супергероев — добро в итоге победит зло и кто-нибудь рано или поздно это сделает!" — высказался исполнитель.
Крид признал, что все не без греха, однако объяснил, что за три года его слишком всё достало.
Ранее Ксения Собчак поддержала Егора Крида в конфликте с Мизулиной.
Уточнения
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020).
