Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами
Цена пяти минут с телефоном в туалете: привычка, которая хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза
Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год
Алкогольный шок: вот чем итальянца ошарашили в Словении
Европа страдает от нехватки места: в какой стране Европы дома переполнены больше всего

Егор Крид встал на тропу войны: готов ответный компромат на Екатерину Мизулину

1:33
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид рассказал, что его противостояние с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной продолжается уже давно. Он поведал, какие неприятности он уже натерпелся от невесты певца Шамана.

Певец Егор Крид
Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Егор Крид

Егор Крид высказал всё, что он думает о Екатерине Мизулиной. Певец признался, что почувствовал себя супергероем, а именно Брюсом Уиллисом, который бросил вызов Джокеру.

Крид усомнился в психическом здоровье своей оппонентки.

"Задел за живое, триггернуло и понеслась…", — написал 31-летний певец.

Он пожаловался на то, что Екатерина, по его словам, пыталась отыскать против него компромат.

"Она со своей недоЛигой направила им на почту свыше 1000 писем с фейк скринами и они не разбиравшись в ситуации меня блокнули", — объяснил Егор, отметив, что ему быстро удалось выйти из бана.

Крид уверен, что Мизулина набрала себе много подписчиков благодаря ему.

Певец рассказал, что у него самого есть компромат на Екатерину Мизулину, однако он не намерен его применять, так как "не стукач".

"Уверен, что, как в классических фильмах про супергероев — добро в итоге победит зло и кто-нибудь рано или поздно это сделает!" — высказался исполнитель.

Крид признал, что все не без греха, однако объяснил, что за три года его слишком всё достало.

Ранее Ксения Собчак поддержала Егора Крида в конфликте с Мизулиной.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Последние материалы
Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами
Цена пяти минут с телефоном в туалете: привычка, которая хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза
Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год
Алкогольный шок: вот чем итальянца ошарашили в Словении
Европа страдает от нехватки места: в какой стране Европы дома переполнены больше всего
Торговый капкан скоро захлопнется: Польша предупреждает о роковом соглашении Евросоюза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.