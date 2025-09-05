Вишенка на торте: Екатерина Мизулина пригрозила защитникам Егора Крида местью

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приготовила некую ответочку всем, кто высказался в поддержку Егора Крида после скандального выступления певца в Лужниках.

Фото: Телеграм-канал Екатерины Мизулиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина рассказала, что уже несколько дней следит за тем, что армия защитников Егора Крида растёт, а дискуссия вокруг выступления артиста в Лужниках становится всё жарче.

Возлюбленная певца Шамана отметила, что за всем этим наблюдает с улыбкой. Она уверена, что все голоса в поддержку Крида являются заказной медиакомпанией.

"Все высказались. И это прекрасно. Есть "вишенка на торте", которая поставит многих "защитников" в крайне неудобное положение. Всё самое интересное только начинается. Поехали", — пригрозила Екатерина своим обидчикам.

За Егора Крида публично заступились Лариса Долина, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Виктория Боня.

Ранее Егор Крид в пародийной форме переделал откровенный танец после скандала в Лужниках.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020).

