Вишенка на торте: Екатерина Мизулина пригрозила защитникам Егора Крида местью

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приготовила некую ответочку всем, кто высказался в поддержку Егора Крида после скандального выступления певца в Лужниках.
Екатерина Мизулина рассказала, что уже несколько дней следит за тем, что армия защитников Егора Крида растёт, а дискуссия вокруг выступления артиста в Лужниках становится всё жарче.
Возлюбленная певца Шамана отметила, что за всем этим наблюдает с улыбкой. Она уверена, что все голоса в поддержку Крида являются заказной медиакомпанией.
"Все высказались. И это прекрасно. Есть "вишенка на торте", которая поставит многих "защитников" в крайне неудобное положение. Всё самое интересное только начинается. Поехали", — пригрозила Екатерина своим обидчикам.
За Егора Крида публично заступились Лариса Долина, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Виктория Боня.
Ранее Егор Крид в пародийной форме переделал откровенный танец после скандала в Лужниках.
Уточнения
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020).
