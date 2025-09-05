Изношенный, но ценнейший: световой меч Дарта Вейдера побил все рекорды на аукционе

Дарт Вейдер, легендарный герой вселенной "Звёздные войны", вновь удивил мир: принадлежащий ему лазерный клинок установил новый ценовой рекорд на аукционе в США.

Фото: commons.wikimedia.org by DancingPhilosopher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Световой меч

Проданный световой меч Дарта Вейдера, несмотря на имеющиеся сколы и следы повреждений, оказался предметом горячих споров среди коллекционеров.

Фантастический клинок героя франшизы "Звёздные войны" — Дарта Вейдера — принёс своему владельцу внушительную прибыль в размере 3,65 миллиона долларов на торгах в Америке, сообщает телевизионный канал ABC, ссылаясь на аукционный дом Propstore.

Как пишет "Царьград", первоначальная стоимость светового меча главного антагониста киноленты составляла полмиллиона долларов. Стоит отметить, что оружие имеет характерные признаки износа и потёртостей, полученные во время съёмочного процесса батальных эпизодов.

Этот уникальный экземпляр занимает особое место в истории кинематографа благодаря участию в одной из наиболее знаковых сцен фильма, где звучит знаменитое признание Дарта Вейдера о своём родстве с Люком Скайуокером.

