Домодедовский суд принял решение: вот что теперь запрещено Аглае Тарасовой

В Домодедовском суде Московской области была принята мера пресечения в отношении Аглаи Тарасовой, которая была задержана в аэропорту после прибытия из Израиля. У актрисы при себе оказалось устройство для вейпинга, в жидкости которого нашли запрещённое в России вещество.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Как сообщает находившийся на заседании корреспондент Super, суд постановил, что до 3 ноября Тарасова не сможет пользоваться связью, включая электронную почту. Исключение можно делать лишь в тех случаях, когда актрисе нужно срочно вызвать врача. Хотя Аглаю не поместили под домашний арест, ей предписано находиться дома с полуночи до 6 утра.

Адвокат Тарасовой в ходе заседания пояснил, что актриса вернулась в страну неделю назад. Он отметил, что 3 сентября следователь отправил ей уведомление через мессенджер с просьбой явиться в отдел. По словам защитника, в тот момент Аглая находилась в больнице и не могла выполнить требование. Они сразу же связались с правоохранительными органами и договорились о том, что она придёт на следующий день.

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса.

