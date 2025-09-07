Забытый муж Моники Беллуччи: вот кто покорил сердце итальянки до Венсана Касселя

Моника Беллуччи — икона стиля и воплощение женской красоты, чья личная жизнь всегда вызывала повышенный интерес. Многие помнят её страстный союз с Венсаном Касселем, который продлился более десяти лет, однако, прежде чем итальянская звезда встретила французского актёра, её сердце принадлежало другому мужчине.

Фото: flickr.com by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Моника Беллуччи

Их знакомство с Касселем произошло в 1996 году на съёмочной площадке, а спустя три года они связали себя узами брака. Этот союз, казавшийся нерушимым, распался в 2013 году, став для Моники вторым разводом.

Мало кто знает, что до Венсана Касселя, незадолго до их встречи, Моника была замужем за фэшн-фотографом Клаудио Карлосом Бассо. Точные обстоятельства их знакомства остаются загадкой, но, учитывая активную модельную карьеру Беллуччи в конце 80-х, вполне вероятно, что их пути пересеклись на одной из фотосессий.

В 1990 году, когда Монике было 26 лет, а Клаудио — 31 год, они сыграли скромную свадьбу в кругу самых близких. Невеста тогда удивила гостей, выбрав для торжества нетрадиционный тёмный балахон с бежевым капюшоном.

Клаудио Бассо с юных лет был увлечён фотографией. В 21 год он стал независимым фотографом, работая в Милане и Лондоне. В 1989 году его пригласили в Нью-Йорк, где он сотрудничал с известным агентством Эйлин Форд. В это же время Моника, будучи успешной моделью, также работала с американскими агентствами и начинала пробовать себя в актёрском ремесле, стремясь покорить Голливуд.

Четыре года продлился их семейный союз с Клаудио. Детей у пары не было. По имеющейся информации, Клаудио больше не вступал в брак. А вот личная жизнь Моники после развода с Касселем продолжала бурлить: она встречалась с художником Николасом Лефевром, который моложе её на 18 лет, а сейчас её сердце отдано известному режиссёру Тиму Бёртону, сообщает The Voice.

