Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли природный выключатель ожирения: этот белок заставляет жир исчезать без диет
Дома сложатся, как карточные домики: Миссури в зоне риска землетрясения
Эти упражнения делают плечи шире, суставы крепче, а спину ровнее — проверьте сами
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Похудение без усилий: чем массаж может заменить спорт, а чем — точно нет
Диван как новый за 5 минут: секрет чистки, который должна знать каждая хозяйка
Без паники: как изменяется грудь после родов и когда пора к хирургу
Всё включено по-владивостокски: во сколько обойдётся день отдыха
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам

Не хочу искушать судьбу: Юрий Лоза вспомнил о случае, после которого возненавидел телелотереи

0:56
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему он не верит в реальность крупного выигрыша в телевизионных лотереях.

Лотерея
Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лотерея

Юрий Лоза обратил внимание на новость о том, что некая женщина из Московской области выиграла в лотерею один миллиард рублей.

Автор и исполнитель хита "Плот" вспомнил, как он однажды попытал счастье в лотерее, купив билетик.

"Ждал у телевизора результатов. Но когда ни одна из цифр не совпала, я расстроился и решил больше не искушать судьбу", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Он поведал, что ему объясняли некую систему, которая якобы помогает увеличить шансы на выигрыш, но он назвал это полным бредом.

"Всё это уж очень похоже на "бесплатный сыр", — выразил своё мнение артист.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал финал "Новой волны", где, по его словам, победителям даже не дали спеть.

Уточнения

Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Диван как новый за 5 минут: секрет чистки, который должна знать каждая хозяйка
Без паники: как изменяется грудь после родов и когда пора к хирургу
Всё включено по-владивостокски: во сколько обойдётся день отдыха
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Динозавров держал в страхе: археологи раскопали останки крокодила-мясника
Зачем садоводы складывают листья в кучи: хитрость с большим эффектом
Советские водители против гололёда: секрет, который заменял зимние покрышки
Почему кошки поворачиваются к вам задом — и что это означает для вашего общения
Тренер раскрыл главную ошибку 9 из 10 женщин, мешающую им похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.