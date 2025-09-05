Не хочу искушать судьбу: Юрий Лоза вспомнил о случае, после которого возненавидел телелотереи

Певец Юрий Лоза объяснил, почему он не верит в реальность крупного выигрыша в телевизионных лотереях.

Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лотерея

Юрий Лоза обратил внимание на новость о том, что некая женщина из Московской области выиграла в лотерею один миллиард рублей.

Автор и исполнитель хита "Плот" вспомнил, как он однажды попытал счастье в лотерее, купив билетик.

"Ждал у телевизора результатов. Но когда ни одна из цифр не совпала, я расстроился и решил больше не искушать судьбу", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Он поведал, что ему объясняли некую систему, которая якобы помогает увеличить шансы на выигрыш, но он назвал это полным бредом.

"Всё это уж очень похоже на "бесплатный сыр", — выразил своё мнение артист.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал финал "Новой волны", где, по его словам, победителям даже не дали спеть.

Уточнения

Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.



Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

