Не хочу искушать судьбу: Юрий Лоза вспомнил о случае, после которого возненавидел телелотереи

Певец Юрий Лоза объяснил, почему он не верит в реальность крупного выигрыша в телевизионных лотереях.
Юрий Лоза обратил внимание на новость о том, что некая женщина из Московской области выиграла в лотерею один миллиард рублей.
Автор и исполнитель хита "Плот" вспомнил, как он однажды попытал счастье в лотерее, купив билетик.
"Ждал у телевизора результатов. Но когда ни одна из цифр не совпала, я расстроился и решил больше не искушать судьбу", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Он поведал, что ему объясняли некую систему, которая якобы помогает увеличить шансы на выигрыш, но он назвал это полным бредом.
"Всё это уж очень похоже на "бесплатный сыр", — выразил своё мнение артист.
Ранее Юрий Лоза раскритиковал финал "Новой волны", где, по его словам, победителям даже не дали спеть.
Уточнения
Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
