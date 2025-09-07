Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, состоявшаяся более десяти лет назад, по-прежнему вызывает интерес и обсуждения. Несмотря на то что многие моменты этого грандиозного события уже тщательно проанализированы, некоторые детали оставались в тени. Как пишет The Voice, недавние исследования помогли пролить свет на один из таких загадочных эпизодов.
Одним из самых ярких моментов церемонии стал выход молодожёнов на балкон Букингемского дворца. Эти минуты запечатлелись в памяти многих, и пользователи социальных сетей продолжают делиться фотографиями и видео с этого события. Долгое время оставалось загадкой, что же сказал Уильям Кейт перед их поцелуем, однако теперь тайна раскрыта.
"Не стоит ли нам поцеловаться ещё раз?" — спросил принц Уильямс у своей невесты.
Перед этим пара уже обменялась поцелуем, который вызвал бурю эмоций у собравшихся. Похоже, принц решил удовлетворить желание толпы и повторить этот романтический жест, что в итоге стало одним из самых запоминающихся моментов их свадьбы. Второй поцелуй быстро разошёлся по всему миру, став символом их любви и счастья в этот особенный день.
Уточнения
Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982, Лондон) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
