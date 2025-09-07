Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, состоявшаяся более десяти лет назад, по-прежнему вызывает интерес и обсуждения. Несмотря на то что многие моменты этого грандиозного события уже тщательно проанализированы, некоторые детали оставались в тени. Как пишет The Voice, недавние исследования помогли пролить свет на один из таких загадочных эпизодов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белые розы

Одним из самых ярких моментов церемонии стал выход молодожёнов на балкон Букингемского дворца. Эти минуты запечатлелись в памяти многих, и пользователи социальных сетей продолжают делиться фотографиями и видео с этого события. Долгое время оставалось загадкой, что же сказал Уильям Кейт перед их поцелуем, однако теперь тайна раскрыта.

"Не стоит ли нам поцеловаться ещё раз?" — спросил принц Уильямс у своей невесты.

Перед этим пара уже обменялась поцелуем, который вызвал бурю эмоций у собравшихся. Похоже, принц решил удовлетворить желание толпы и повторить этот романтический жест, что в итоге стало одним из самых запоминающихся моментов их свадьбы. Второй поцелуй быстро разошёлся по всему миру, став символом их любви и счастья в этот особенный день.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982, Лондон) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

