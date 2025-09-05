Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шокирующее задержание: Аглаю Тарасову поймали с запрещённым веществом в аэропорту — что ей грозит

1:10
Шоу-бизнес

Дочь актрисы Ксении Раппопорт Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово за перевозку запрещённых веществ.

Актриса Аглая Тарасова
Фото: ВК-аккаунт Аглаи Тарасовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Аглая Тарасова

По информации Telegram-канала Mash, звезда фильмов "Лёд" и "Холоп" летела из Тель-Авива в Москву.  В ходе таможенного контроля у Тарасовой обнаружили электронную сигарету. Уточняется, что в устройстве находилось гашишное масло массой около 0,4 г.

Обвинение настаивает на домашнем аресте Тарасовой. Заседание по ее делу состоится в Домодедовском городском суде. Актриса рискует лишиться свободы сроком до 7 лет. Также ей могут назначить штраф в размере 1 млн рублей.

Как пишут argumenti.ru, Тарасова — наследница Ксении Раппопорт, которая резко выступила против СВО. Из-за своей позиции звезда театра и кино потеряла работу.

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса. Наиболее известные роли актрисы — главная героиня в фильмах «Лёд» и «Холоп 2». Лауреат премии «Золотой орёл» (2019) за лучшую женскую роль в кино.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
