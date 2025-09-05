Люблю бесконечно: Константин Богомолов показал редкие кадры с дочерью в особый день

Режиссёр Константин Богомолов трогательно обратился к своей дочери в её день рождения.
Константин Богомолов опубликовал в социальных сетях фото в обнимку с единственной дочерью Анной, рождённой в браке с актрисой Дарьей Мороз.
"Дочери 15! Как быстро выросла, любовь моя. Самостоятельная, умная, целеустремлённая, талантливая, красивая девушка", — написал режиссёр под снимком с дочерью.
Звезда театра отметил, что для него его девочка всегда останется маленькой "Анюхой". Он пожелал наследнице счастья.
"Горжусь и люблю бесконечно", — отметил Константин.
К поздравлениям присоединилась актриса Ирина Безрукова.
"С днём рождения Анечку! Пусть будет самой счастливой", — написала под постом Богомолова Ирина.
Ранее журналистка Ксения Собчак назвала Богомолова "злобным интеллектуалом" и объяснила, за что любит супруга.
Уточнения
Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.
