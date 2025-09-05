Люблю бесконечно: Константин Богомолов показал редкие кадры с дочерью в особый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Режиссёр Константин Богомолов трогательно обратился к своей дочери в её день рождения.

Режиссёр Константин Богомолов с дочерью
Константин Богомолов опубликовал в социальных сетях фото в обнимку с единственной дочерью Анной, рождённой в браке с актрисой Дарьей Мороз.

"Дочери 15! Как быстро выросла, любовь моя. Самостоятельная, умная, целеустремлённая, талантливая, красивая девушка", — написал режиссёр под снимком с дочерью.

Звезда театра отметил, что для него его девочка всегда останется маленькой "Анюхой". Он пожелал наследнице счастья.

"Горжусь и люблю бесконечно", — отметил Константин.

К поздравлениям присоединилась актриса Ирина Безрукова.

"С днём рождения Анечку! Пусть будет самой счастливой", — написала под постом Богомолова Ирина.

Ранее журналистка Ксения Собчак назвала Богомолова "злобным интеллектуалом" и объяснила, за что любит супруга.

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
