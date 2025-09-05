Платиновый боб и наряд для скандинавской героини: Анджелина Джоли поразила фанатов новым имиджем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Звезда Голливуда Анджелина Джоли удивила поклонников, представ блондинкой с короткими волосами. Кадры знаменитости в новом имидже публикуют мировые таблоиды.

Актриса Анджелина Джоли
Фото: Фан-аккаунт Анджелины Джоли ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анджелина Джоли

Анжелина Джоли была запечатлена на съёмочной площадке экранизации скандинавского романа "Тревожные люди" в Лондоне. Новая причёска Джоли максимально контрастирует с её длинными каштановыми волосами, к которым привыкла публика.

Джоли выглядела практически неузнаваемой благодаря платиновой стрижке боб. Одета актриса была в белое шерстяное пальто и платье с бантом в тон. Жемчужные серёжки, золотая брошь и матовая красная помада завершали образ.

Последний раз актриса носила похожую причёску в 2002 году, когда она играла журналистку-блондинку, вдохновлённую образом Мэрилин Монро, в романтической комедии "Жизнь или нечто подобное".

Ранее летом журнал People сообщил о планах Джоли отметить своё 50-летие. Оскароносная актриса, родившаяся 4 июня, казалась искренне взволнованной и счастливой по поводу предстоящего праздника.

Источник, близкий к звезде, рассказал изданию, что она отказалась устраивать большое торжество. Вместо этого она провела время со своими шестью детьми: Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.

К слову, развод знаменитости с актёром Брэдом Питтом завершился в прошлом году после восьмилетних судебных разбирательств.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /ˈl/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
