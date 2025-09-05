Отверг без раздумий: Сергей Безруков не будет сниматься в продолжении Бригады, и вот почему

Актёр Сергей Безруков подробно объяснил своё решение не участвовать в продолжении легендарного сериала "Бригада".

Поклонники Безрукова бьют тревогу. Они уверены, что актёра не позвали сниматься в новой версии сериала "Бригада". Фанаты артиста не захотели смотреть фильм, в котором нет легендарного Саши Белого.

Безруков объяснил, что его звали сниматься в культовом проекте, однако он отверг предложение.

"Для меня эта история закончилась после 15 серии. Мне кажется, очень интересная работа, прекрасный актёрский состав и работа моих коллег, великолепная режиссёрская работа Алексея Сидорова, сценарий", — написал народный артист России в социальных сетях.

Сергей подчеркнул, что остался верен своему слову и не стал будоражить прошлое. Он убеждён, что продолжения у этого фильма быть не может.

