Отверг без раздумий: Сергей Безруков не будет сниматься в продолжении Бригады, и вот почему

1:02
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков подробно объяснил своё решение не участвовать в продолжении легендарного сериала "Бригада".

Актёр Сергей Безруков
Фото: ВК-аккаунт Сергея Безрукова
Актёр Сергей Безруков

Поклонники Безрукова бьют тревогу. Они уверены, что актёра не позвали сниматься в новой версии сериала "Бригада". Фанаты артиста не захотели смотреть фильм, в котором нет легендарного Саши Белого.

Безруков объяснил, что его звали сниматься в культовом проекте, однако он отверг предложение.

"Для меня эта история закончилась после 15 серии. Мне кажется, очень интересная работа, прекрасный актёрский состав и работа моих коллег, великолепная режиссёрская работа Алексея Сидорова, сценарий", — написал народный артист России в социальных сетях.

Сергей подчеркнул, что остался верен своему слову и не стал будоражить прошлое. Он убеждён, что продолжения у этого фильма быть не может.

Ранее Сергей Безруков пришёл в школу к дочери Маше и разбил о голову бутылку.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант, композитор и поэт.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
