Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти

Певец Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о покойном коллеге Игоре Сорине, который трагически ушёл из жизни 27 лет назад.

Фото: Инстаграм Андрея Григорьева-Апполонова

Григорьев-Апполонов опубликовал в социальных сетях серию архивных снимков с первым составом группы "Иванушки International".

На фото запечатлён артист Игорь Сорин, который состоял в музыкальном коллективе в период с 1995 по 1998 годы.

"Игорёк… 27 лет без тебя, но твой голос на сцене всегда с нами", — написал Андрей под фотографиями.

В сентябре 1998 года Игорь Сорин погиб при загадочных обстоятельствах. Музыкант упал с высоты шестого этажа в Москве. Смерть Сорина тогда потрясла всех его близких и поклонников.

