Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти

Певец Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о покойном коллеге Игоре Сорине, который трагически ушёл из жизни 27 лет назад.
Григорьев-Апполонов опубликовал в социальных сетях серию архивных снимков с первым составом группы "Иванушки International".
На фото запечатлён артист Игорь Сорин, который состоял в музыкальном коллективе в период с 1995 по 1998 годы.
"Игорёк… 27 лет без тебя, но твой голос на сцене всегда с нами", — написал Андрей под фотографиями.
В сентябре 1998 года Игорь Сорин погиб при загадочных обстоятельствах. Музыкант упал с высоты шестого этажа в Москве. Смерть Сорина тогда потрясла всех его близких и поклонников.
Ранее Андрей Григорьев-Апполонов объяснил, почему солисты покидали детище продюсера Игоря Матвиенко, группу "Иванушки International".
Уточнения
«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.
