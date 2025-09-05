Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певец Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о покойном коллеге Игоре Сорине, который трагически ушёл из жизни 27 лет назад.

Григорьев-Апполонов опубликовал в социальных сетях серию архивных снимков с первым составом группы "Иванушки International".

На фото запечатлён артист Игорь Сорин, который состоял в музыкальном коллективе в период с 1995 по 1998 годы.

"Игорёк… 27 лет без тебя, но твой голос на сцене всегда с нами", — написал Андрей под фотографиями.

В сентябре 1998 года Игорь Сорин погиб при загадочных обстоятельствах. Музыкант упал с высоты шестого этажа в Москве. Смерть Сорина тогда потрясла всех его близких и поклонников.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов объяснил, почему солисты покидали детище продюсера Игоря Матвиенко, группу "Иванушки International".

Уточнения

«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
