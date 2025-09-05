Не из тех, кто сдаётся: дочь Валерии встревожила новостью о своём здоровье

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь известной певицы Валерии, выступающая под псевдонимом Шена, активно делится с подписчиками новостями о своей жизни, в том числе касающимися здоровья. В своём Telegram-канале она рассказала, что в конце лета ей провели операция на кисти. Недавно она смогла избавиться от гипса, её состояние значительно улучшилось.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шена Шульгина

"Швы сняли, реабилитируем сустав. Пока на обезболивающих, но мобильность потихоньку возвращаю. Вчера была на первой тренировке за три недели. Да, пока в руку нельзя брать ничего тяжелее пера, а я не из тех, кто сдаётся", — написала Шена.

Причины, по которым ей понадобилась операция, она не раскрыла, но поклонники Шены надеются на лучшее и желают артистке, чтобы её рука поскорее восстановилась.

Уточнения

Шена Александровна Шульгина (урождённая — Анна; род. 21 июня 1993, Москва), более известная как SHENA?, — российская актриса театра и кино, а также автор-исполнитель, певица, продюсер и телеведущая.

