Не из тех, кто сдаётся: дочь Валерии встревожила новостью о своём здоровье

Дочь известной певицы Валерии, выступающая под псевдонимом Шена, активно делится с подписчиками новостями о своей жизни, в том числе касающимися здоровья. В своём Telegram-канале она рассказала, что в конце лета ей провели операция на кисти. Недавно она смогла избавиться от гипса, её состояние значительно улучшилось.

"Швы сняли, реабилитируем сустав. Пока на обезболивающих, но мобильность потихоньку возвращаю. Вчера была на первой тренировке за три недели. Да, пока в руку нельзя брать ничего тяжелее пера, а я не из тех, кто сдаётся", — написала Шена.

Причины, по которым ей понадобилась операция, она не раскрыла, но поклонники Шены надеются на лучшее и желают артистке, чтобы её рука поскорее восстановилась.

Уточнения

Шена Александровна Шульгина (урождённая — Анна; род. 21 июня 1993, Москва), более известная как SHENA?, — российская актриса театра и кино, а также автор-исполнитель, певица, продюсер и телеведущая.

