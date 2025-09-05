Неожиданно переобулся: Егор Крид кардинально переделал откровенный танец после скандала в Лужниках

Певец Егор Крид осознал свои ошибки и представил максимально нравственную версию сценического номера, который после показа в "Лужниках" обернулся скандалом.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Егор Крид

Егор Крид, недавно оказавшийся в центре публичного скандала, быстро "переобулся". Артист показал, как он изменил свою партию с девушкой после обвинений в нарушении моральных устоев.

Певец нарядил свою танцовщицу в шубу, камуфляжные брюки и обувь огромных размеров. Девушка пыталась в таком виде изобразить что-то эротическое, но её наряд не позволил ей этого сделать.

"Новая версия нашумевшего номера", — гласит подпись к видео.

Егор Крид в ответ на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной высказал ей ответные претензии. Вспомнил он о разводе ее избранника, певца Шамана в год семьи и о поцелуях пары на глазах у школьников.

На защиту Крида встали Лариса Долина, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Екатерина Гордон.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

