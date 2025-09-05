Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика

Комику Сергею Орлову грозит блокировка банковских счетов из-за долга в размере 606,5 тысяч рублей.

Как сообщает издание "Постньюс", Орлов не выполнил финансовые обязательства по индивидуальному предпринимательству в сфере исполнительских искусств.

На данный момент в отношении комика не открыто исполнительных производств, однако ситуация может измениться, если он продолжит игнорировать задолженность по своему ИП.

В частности, судебные приставы могут ограничить доступ Орлова к банковским счетам.

Серге́й Серге́евич Орло́в (род 23 июня 1993, Депутатский, Якутия) — российский стендап-комик. Победитель в номинации «Новые медиа» от журнала Forbes (2022).

