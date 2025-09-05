Затратное дело: Хромченко рассказала о масштабном проекте, который свёл Армани и Киркорова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Шоу-бизнес

Эксперт моды и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала о совместном проекте итальянского модельера Джорджо Армани и певца Филиппа Киркорова.

Стилист Эвелина Хромченко, певец Филипп Киркоров и модельер Джорджо Армани
Фото: Инстаграм Эвелины Хромченко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стилист Эвелина Хромченко, певец Филипп Киркоров и модельер Джорджо Армани

Хромченко назвала Армани, который накануне скончался на 92-м году жизни, легендарным олимпийцем большой моды.

"Создатель узнаваемого стиля, великий универсал. Как говорится, больше таких не делают", — выразила своё мнение Эвелина.

Ведущая шоу "Модный приговор" поведала, как она работала с Армани, который в совместной деятельности проявил себя как юноша-энтузиаст.

Хромченко также вспомнила, как она организовывала фотосессию в честь официального запуска Emporio Armani в России. Для съемки был приглашён Киркоров, которого переодели в минималистские костюмы.

"Крайне занятый мистер Армани нашёл необходимым лично посмотреть записи концертов Филиппа Киркорова (кстати, был в восторге) перед тем, как согласиться на этот затратный спецпроект", — написала знаток моды в соцсетях.

Она отметила, что Армани был максимально вовлечён во все процессы своей модной империи.

Торжества по случаю 50-летия дома Giorgio Armani, по словам Хромченко, теперь превратятся в траурные мероприятия.

Уточнения

Джо́рджо Арма́ни (иногда также — Джорджио Армани, итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934[…], Пьяченца, Эмилия-Романья — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
